Ці помилки залишать вас без огірків: що не можна робити з рослиною

Секрет вирощування огірків розкрито

Кожен дачник сподівається зібрати багатий урожай овочів та фруктів. Але окрім шкідників та хвороб, стати причиною зменшення врожаю може сам господар. Так, недосвідчені дачники зазвичай роблять щонайменше 4 помилки, які впливають на кількість та якість вирощених огірків.

Відсутність опори. Ліанам огірків потрібно постійно рости та дертися вгору, опора так само потрібна для зручності догляду за рослиною, пише Telegram-канал Дача. Сад та город UA.

Безконтрольне зростання бічних пагонів. Їх краще відразу прибирати, щоб рослина не витрачала даремно свої ресурси на їх розвиток.

Обрізання рослини відразу після поливу або перед ним. У такому випадку місця зрізів довго не гояться і можуть почати гнити, оскільки після поливу по рослині починає дуже активно циркулювати волога.

Несвоєчасна прищипка верхівки, що уповільнює зростання та розвиток рослин. З цієї причини збирання першого врожаю огірків може затриматися на тиждень і навіть більше.

Якщо не робити вищеперелічених помилок і правильно доглядати за рослинами, огірки будуть рости як на дріжджах.

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