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Гороскоп Таро на червень 2023 для всіх знаків: Раки повернуть загублене, а Стрільцям варто стежити за здоров’ям

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року. Новина оновлена 26 травня 2023, 11:49
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року.

Початок літа багатьом принесе добрі новини

Перший місяць літа 2023 року деяким принесе депресивний настрій та втрати, проте іншим навпаки дасть шанс розпочати нове життя та досягти успіхів у починаннях.

На це вказують карти Таро, які випали на червень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Телець — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Близнюки — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Рак — перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Найближчими тижнями до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя чи впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Лев — перевернута Імператриця

У червні у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Діва — Дев’ятка мечів

Найближчого місяця Ви можете зіткнутися з напливом провини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, — не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Терези — перевернуте Правосуддя

У цьому положенні карта попереджає, що у червні удача може зіграти проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

Скорпіон — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Стрілець — перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Козоріг — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Водолій — Двійка мечів

На карті Ви можете побачити жінку, яка озброївшись, відгородилася від усього, що відбувається навколо. Намагайтеся взяти з неї приклад у найближчому майбутньому. Є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікт, або виникне необхідність приймати важливе рішення, — абстрагуйтеся і почекайте, зараз великий шанс наробити дурниць.

Риби — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас у червні буде чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.

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