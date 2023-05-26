Дотримуйтесь цих правил і помідори засиплять вас щедрим урожаєм: як правильно висаджувати розсаду

Нічого складного у посадці помідорів немає

Кінець травня і початок червня — це той "золотий" період, коли всі дачники займаються висаджуванням розсади на своїх городах. На той час земля вже добре прогрілася, та й уночі більше немає заморозків. І сьогодні ми хочемо розповісти вам, як правильно садити помідори.

Нічого складного немає, зазначає портал prostoway, проте деяких правил все ж таки варто дотримуватися, щоб розсада напевно прижилася. Що це за правила читайте далі.

Як правильно висаджувати розсаду помідорів

Перше — перед висадкою обов’язково полийте розсаду, щоб її легко було дістати з судини, в якій вона росла. Для висадки вибирайте похмурий день, адже так рослинам комфортніше приживатиметься.

Обов’язково контролюйте відстань між кущами помідорів. Воно має бути не менше ніж 50 сантиметрів. Не зайвим буде покласти у кожну лунку трохи добрив. Варто зазначити, що лунка під розсаду помідорів має бути бажано напівлежачою, адже так помідор випускає додаткове коріння і швидше приживається.

І звичайно ж не забувайте поливати розсаду. Обов’язково проведіть полив через тиждень після посадки.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.