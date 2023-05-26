Забудьте про піт цього літа: як приготувати тонік з натуральних інгредієнтів

Рятує в спеку від підвищеної пітливості та запаху поту

Не варто засмучуватися, якщо в найневідповідніший момент закінчився дезодорант. Існують кілька безпечних та органічних замінників, наприклад, у вигляді тоніка від підвищеної пітливості та неприємного запаху.

У спекотне літо не буде сильного виділення поту, і навіть якщо він буде присутнім, із цим натуральним засобом неприємного запаху не виникне. Про це пише cpykami.

Рецепт натурального тоніка від підвищеної пітливості

Вам знадобиться жменя лаврового листя. Покладіть їх у 1 літр гарячої, але не киплячої води. Залишіть настоюватись протягом 24 годин. Після цього, щоб приготувати тонік, відлийте 100 мл настою та додайте 1-2 столові ложки лимонного соку. Перелийте отриману суміш у пляшечку з розпилювачем. Нанесіть цей натуральний тонік на чисту шкіру тіла. Такий засіб забезпечить захист мінімум на 5 годин.

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