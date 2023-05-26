Забудьте про покупні кондиціонери для білизни: рецепт натуральної альтернативи з підручних засобів

Відмінний спосіб зберегти м’якість білизни і продовжити термін служби пральної машини

Якщо ви шукаєте недорогий або недорогий кондиціонер для білизни, який зробить вашу білизну більш шовковистою, то ходіть не магазинами, а загляньте до себе на кухню. Виявляється магазинний кондиціонер легко замінити підручними засобами.

Як відомо, вода містить вапняний наліт, який може легко проникнути в тканину одягу. Щоб цього уникнути, можна приготувати саморобний кондиціонер на основі оцту, пише santeplus.

Завдяки своїм пом’якшуючим властивостям цей натуральний антивапняний засіб є більш економічним та екологічнішим рішенням. Більше того, це також відмінний союзник, який допоможе вам доглядати вашу пральну машину, позбавляючись вапняного нальоту.

Як приготувати натуральний кондиціонер для білизни

Вам знадобиться :

60 мл чистої води;

300 мл білого оцту;

5-10 крапель ефірної олії на ваш вибір;

Пляшка для зберігання кондиціонера для білизни

Як приготувати:

Налийте воду у багаторазову пляшку або фляжку та додайте білий оцет; Змішайте до отримання ідеально однорідного розчину; Додайте від 5 до 10 крапель ефірної олії на ваш вибір, щоб ароматизувати кондиціонер для білизни; Енергійно все струсіть та все, кондиціонер для білизни готовий до використання!

Для освіжаючого та ще приємнішого запаху залиште кондиціонер для білизни на цілий день перед використанням.

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