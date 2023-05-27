Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на Раків може звалитися багатство, а на Близнюків, — туга

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Перші дні літа у 2023 році для багатьох ознаменуються новими зустрічами, виконанням бажань і хорошими новинами — для багатьох, але, на жаль, все ж таки не для всіх.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 29 травня по 4 червня 2023 включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Телець — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним та ризикованим.

Близнюки — Четвірка кубків

Ця карта каже, що на тижні Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Рак — Десятка пентаклів

Щиро вітаємо, адже друга назва цієї карти — Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах.

Лев — Паж жезлів

Найближчого тижня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії або повноцінна авантюра.

Діва — Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Терези — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас буде чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Скорпіон – порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Стрілець — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та/або відсутність особливого бажання Ви можете філонити як на роботі, так і в інших аспектах життя, у зв’язку з чим дуже можлива марна трата часу та грошей.

Козоріг — перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Водолій — перевернуте Правосуддя

У цьому положенні картка попереджає, що наступного тижня успіх відвернеться від Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю у відношенні до себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

Риби — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Наступного тижня Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.