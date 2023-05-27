Чим не можна підгодовувати рослини: помилки, які можуть зіпсувати ваш урожай

Поради, які краще не використовувати на практиці

У мережі є дуже багато різних порад та лайфхаків, як і чим можна удобрювати рослини на своєму городі. Проте чи всі вони такі ефективні та корисні, як про це пишуть і говорять?

Виявляється, деякі поради з інтернету не те щоб марні, але і навіть можуть бути дуже шкідливими для вашого врожаю, пише портал prostoway. Зверніть увагу на ці помилки, і ніколи їх не робіть.

Чим не можна удобрювати рослини

Одне з найпопулярніших добрив є сода. З метою прибирання, вона справді досить ефективна, а от на городі цьому порошку не місце. Також овочі не люблять натрій, який є у складі соди.За його надлишку рослини просто перестають розвиватися.

Багато городників використовують сіль проти мурах, равликів та інших комах. Однак "біла смерть" цим шкідникам не страшна, а рослинам та ґрунту ця спеція шкодить. Соляні розчини добре справляються з бур’янами, проте на цих ділянках також не ростуть і овочі. На щастя, проблему можна швидко усунути, просто перекопавши проблемну ділянку, додавши до неї пісок чи перегній.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.