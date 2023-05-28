Натуральні, надійні та дешеві: три ефективні способи, як прогнати мурах із саду

Цих шкідників потрібно позбавлятися негайно, адже вони дуже швидко розмножуються.

Якщо ви не хочете, щоб вашу ділянку заполонила колонія мурах, то вам просто необхідно знати ці поради, які допоможуть відвадити непроханих гостей з вашого саду. Будьте впевнені, у цих засобах немає нічого токсичного чи агресивного.

Не потрібно ускладнювати собі життя або вкладати гроші в дорогі та токсичні інсектициди, щоб позбавитися мурах, пише santeplus. Розповідаємо про натуральні та екологічно чисті засоби, які допоможуть тримати цих комах якомога далі від вашої ділянки, не забруднюючи навколишнє середовище.

Як позбутися мурах

Сода

Це один із найкращих домашніх засобів. Що потрібно робити: знайдіть шлях, яким часто ходять мурахи, і, можливо, їх мурашник. Звідти посипте чайною ложкою харчової соди в місця з інтенсивним рухом і вже через деякий час ви помітите, що вони пішли.

Оцет

Сильний різкий запах оцту швидко відлякає колонії мурах. Вам просто потрібно наповнити пульверизатор водою та будь-яким оцтом. Розпорошіть його на рослини, щоб відлякати мурах.

Кавова гуща

Замість того щоб викидати каву, скористайтеся можливістю переробити її в натуральний засіб від мурах. Плюс це чудове добриво для рослин. Вилийте гущавину на місця, через які проходять мурахи, і її запах зробить усю "брудну роботу".

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.