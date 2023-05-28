Два буде краще: чому хитрі господині ставлять у ванній кімнаті відразу два кошики для білизни

Лайфхак позбавить від не зовсім приємної процедури

Багато хто з господинь добре знає правила, як краще доглядати за одягом або навіщо поливати його алкоголем.

А ще один лайфхак, який винайшли хитрі господарки – це тримати у ванній кімнаті відразу два кошики для білизни, пише інформаційний ресурс.

Зробити це бажано навіть у тому випадку, якщо у приміщенні не дуже багато вільного простору.

Здавалося б, можна обмежитись використанням однієї ємності. Більшість господарок роблять саме так. Однак краще використовувати одразу два пристосування.

Перша ємність — стандартний кошик для білизни. Туди слід класти речі, які можна випрати "коли накопиться багато". А ось другий кошик повинен виступати в ролі вмістилища для речей, призначених для термінового прання. Іншими словами, у другий кошик потрібно відправляти білизну, яку слід випрати найближчим часом: раніше, ніж інші речі.

Наявність у ванній кімнаті відразу двох кошиків помітно спрощує життя господині: тепер не треба згадувати, що саме підготовлено для пріоритетного прання. Крім того, більше не треба "копатися" у білизні, вишукуючи потрібну річ. Адже це іноді не зовсім приємно роботи у деяких випадках, особливо, коли хтось із сім'ї надто активно займається спортом.

Також варто пам'ятати про ще одну пораду, пов'язану з пранням: потрібно засипати у машинку оптимальну кількість прального порошку.