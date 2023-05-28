Чим замінити хімічні добрива для буряків: перевірений лайфхак від вченої

При вирощуванні буряків можна обійтись без хімікатів

Буряк – одна з найбільш невибагливих культур на городі, але, як і інші рослини, потребує правильних добрив. Якщо ви не прихильник хімічних підживлень для овочів, то є можливість підтримати розвиток коренеплоду натуральним способом.

У вегетаційний період буряк потребує особливих речовин. Докладніше розповіла докторка сільськогосподарських наук, співробітниця Національної академії аграрних наук Оксана Сергієнко "Гречці".

За словами вченої, слід проводити позакореневі підживлення, як тільки настане фаза розвитку 3-4 листків і до початку сезону формування коренеплоду. Якщо ви не хочете використовувати магазинні добрива, то поливайте буряки сумішшю тютюнового пилу або деревної золи. Частота такого поливу – кожні 3-5 днів.

Додамо, що після поливу слід проводити розпушення, особливо приділіть увагу міжряддю після дощової погоди. Крім того, не забувайте проривати грядки на відстані 6-8 см та прибирати бур’яни.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими добривами потрібно посипати грядки з буряком, щоб отримати розкішний урожай. А ще ми розповідали, поряд із якими рослинами небажано висаджувати коренеплід.