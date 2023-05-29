Коли і як садити кавуни: кроки, які допоможуть виростити соковитий та солодкий урожай

Ділимося секретами того, як посадити кавун насінням грамотно

У літній час є можливість висадити кавуни, які цього року не вирощують у Херсонській області, на присадибних грядках. Час посадки цієї культури залежить від клімату регіону та погодних умов.

Зазвичай насіння садять у період з кінця квітня до початку червня, пише pixelinform. Основна вимога полягає в тому, щоб температура ґрунту досягла 15-18 градусів Цельсія.

Як посадити кавун насінням

Виберіть різновид кавуна, який найкраще підходить для вашого регіону та клімату. Підготуйте насіння шляхом занурення їх у воду протягом кількох днів, періодично змінюючи рідину. Це сприяє їх проростанню. Визначте місце для посадки. Кавуни надають перевагу сонячному та теплому місцю, тому виберіть ділянку з хорошим освітленням та захистом від вітру. Приготуйте ґрунт: він повинен бути родючим і мати хорошу дренажну систему. Додайте компост або перегній, щоб покращити його якість. Створіть лунки глибиною приблизно 3-5 см і розмістіть насіння на відстані близько 20 см один від одного. Щедро полийте ями водою і покрийте їх тимчасовою плівкою або пластиковими пляшками, щоб створити сприятливі умови на кшталт теплиці. Будьте уважні до температури та вологості. Протягом перших кількох тижнів підтримуйте температуру в межах 25-28 градусів за Цельсієм, а вологість – на рівні близько 70%. Як тільки рослини проростуть, зніміть укриття і дозвольте їм вільно рости та розвиватися. Постійно підтримуйте ґрунт вологим, але не перезволожуйте його. Коли рослини досягнуть висоти приблизно 30-40 см, прищипніть верхівки для стимуляції бічного росту.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати великий урожай ремонтантної полуниці. Рекомендується зробити важливу процедуру.