Коли і як садити кавуни: кроки, які допоможуть виростити соковитий та солодкий урожай
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Ділимося секретами того, як посадити кавун насінням грамотно
У літній час є можливість висадити кавуни, які цього року не вирощують у Херсонській області, на присадибних грядках. Час посадки цієї культури залежить від клімату регіону та погодних умов.
Зазвичай насіння садять у період з кінця квітня до початку червня, пише pixelinform. Основна вимога полягає в тому, щоб температура ґрунту досягла 15-18 градусів Цельсія.
Як посадити кавун насінням
- Виберіть різновид кавуна, який найкраще підходить для вашого регіону та клімату.
- Підготуйте насіння шляхом занурення їх у воду протягом кількох днів, періодично змінюючи рідину. Це сприяє їх проростанню.
- Визначте місце для посадки. Кавуни надають перевагу сонячному та теплому місцю, тому виберіть ділянку з хорошим освітленням та захистом від вітру.
- Приготуйте ґрунт: він повинен бути родючим і мати хорошу дренажну систему. Додайте компост або перегній, щоб покращити його якість.
- Створіть лунки глибиною приблизно 3-5 см і розмістіть насіння на відстані близько 20 см один від одного.
- Щедро полийте ями водою і покрийте їх тимчасовою плівкою або пластиковими пляшками, щоб створити сприятливі умови на кшталт теплиці.
- Будьте уважні до температури та вологості. Протягом перших кількох тижнів підтримуйте температуру в межах 25-28 градусів за Цельсієм, а вологість – на рівні близько 70%.
- Як тільки рослини проростуть, зніміть укриття і дозвольте їм вільно рости та розвиватися.
- Постійно підтримуйте ґрунт вологим, але не перезволожуйте його.
- Коли рослини досягнуть висоти приблизно 30-40 см, прищипніть верхівки для стимуляції бічного росту.
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