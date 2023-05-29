Полийте солодкий перець цим засобом: урожай вас приємно потішить

Перець вимагає постійного догляду та гарного добрива

Перець – одна з найпопулярніших культур на городі. І це не дивно, адже з нього можна приготувати смачні страви. Але далеко не у всіх дачників виходить виростити велику кількість великих перців.

Перець потребує частих поливів, прополювання та розпушування ґрунту. Важливу роль відіграє хороше добриво.

Для отримання багатого врожаю солодкого перцю необхідно підгодовувати його добривом, яке легко приготувати самотужки. Telegram-канал СОДа рекомендує змішати добриво із золи, перегною та кропиви.

Таке добриво стимулюватиме зростання перцю.

Як зробити добриво для солодкого перцю

Місткість об’ємом 50 літрів на третину заповнити кропивою. Туди ж додати 3 кілограми перегною та 250 грамів деревної золи. Накрити ємність кришкою і залишити бродити кілька тижнів. Масу потрібно періодично помішувати.

Перед використанням суміш процідити та змішати з водою у пропорції 1 до 10.

Перед підживленням грядки з перцем потрібно добре полити чистою водою. Вносити таке добриво можна 2-3 рази на сезон. Під кожен молодий кущик потрібно вилити 0,5 літра розчину, для дорослого куща дозу збільшують до 1 л.

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