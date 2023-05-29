Чудо-підживлення для рослин і засіб проти шкідників: три способи використовувати яєчну шкаралупу на городі

Підручні матеріали можуть замінити більшість добрив-хімікатів, якщо знати перевірені лайфхаки

Досвідчені городники для отримання розкішного врожаю використовують всілякі натуральні підгодівлі, починаючи з бананової шкірки і закінчуючи яєчною шкаралупою. Остання, можна сказати, джерело кальцію для рослин на дачній ділянці.

Варто звернути увагу на три способи застосування шкаралупи яєчної на городі або в саду. Так ви підтримаєте зростання культур і відлякаєте шкідників, пише "Земляк".

Так, у яєчній шкаралупі є багато корисних для рослин речовин, у тому числі кальцій, фосфор, фтор, мідь та залізо. Цей абсолютно натуральний продукт зміцнить культури, а використання шкаралупи як добрива скоротить відходи, щоб добре для екології.

Як використовувати яєчну шкаралупу на дачній ділянці? Варіант №1: розчин-добриво для рослин. Для цього потрібно помити шкаралупу, видалити внутрішню оболонку, просушити за кімнатної температури і подрібнити. Потім залийте 1 л окропу 5 столових ложок порошку, який вийшов із яєчної шкаралупи. Охолодіть, залиште настоюватися у темному місці протягом 5-7 днів, періодично помішуйте. Процідіть розчин та поливайте розсаду овочів, а також квіти з періодичністю раз на місяць.

До речі, сам порошок можна додавати в ґрунт при посадці капусти, баклажанів, дині, томатів, перців. Однієї жмені буде достатньо.

Варіант №2: засіб проти равликів та слимаків. Змішайте одну частину порошку з яєчної шкаралупи й стільки ж деревної золи. Цю суміш використовуйте для посипання між грядками.

Варіант №3: засіб проти капустянки. Вам просто потрібно змішати порошок та олію. Цю суміш закопайте у міжряддя, шкідник одразу ж зникне.

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