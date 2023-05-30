Обприскуйте огірки особливим розчином, і листя не жовтітиме: секрет досвідчених дачників

Якщо обробити огірки правильними засобами, проблема з пожовтінням листя зникне

Розсада огірків вимагає особливого догляду та необхідних добрив, щоб рослина у майбутньому принесла розкішний урожай. Часта проблема, з якою стикаються городники у процесі вирощування цієї рослини, пожовтіння листя.

Якщо обприскувати огірки спеціальним розчином, то листя жовтіти не будуть. Докладніше розповідає "Земляк".

Так, впоратися із пожовтінням листя в огірків допоможуть натуральні продукти. Іти в магазин і витрачати гроші на хімікати не доведеться.

Щоб вирішити проблему жовтого листя, ви можете приготувати настій для добрива огірків. Для цього подрібніть кілька зубчиків часнику, залийте теплою водою (1 л достатньо), залиште на добу. Потім процідіть рідину, розбавте у відрі води та додайте трохи господарського мила, яке також часто використовується як засіб проти шкідників. Кілька разів проведіть обприскування огіркових грядок – і листя "оживе", а в майбутньому культура порадує вас щедрим урожаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини рекомендується розташовувати поряд з огірками на городі. Сусідство дуже важливе, адже може або збільшити врожайність, або помножити кількість хвороб та шкідників.