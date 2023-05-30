Можуть зустріти кохання та розбагатіти: трьом знакам Зодіаку тиждень готує приємний сюрприз за картами Таро

Карти обіцяють цим знакам удачу та несподівані приємності

Довгоочікуваний початок літа багатьох тішить, проте деяким наприкінці травня-початку червня ще й шалено пощастить. Трьом знакам Зодіаку може зустрітися справжнє кохання, надійти вигідна пропозиція, відбутися вдале завершення якоїсь справи.

Цими знаками є Овен, Рак і Лев, — у всякому разі, саме так стверджує розклад Таро, який "Телеграф" склав на цей тиждень.

Овнам випав Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної, і вона обіцяє, що цього тижня може здійснитися Ваше давнє бажання чи зустрітися справжнє кохання. Дослуховуйтеся до інтуїції, вона не підведе.

Ракам випала Десятка пентаклів

Щиро вітаємо, адже друга назва цієї карти — Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта пророкує стабільність, благополуччя та успіх у справах.

Левам випав Паж жезлів

Найближчого тижня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії або повноцінна авантюра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у червні за картами Таро.