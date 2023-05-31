Коли садимо в червні томати, огірки та капусту: посівний календар на місяць

Встигніть висадити популярні культури на вашій дачній ділянці

Початок літо – важливий етап робіт на городі. Потрібно встигнути висадити всю розсаду та завершити посіви основних культур до настання спеки. Так ви напевно зберете розкішний урожай.

Городники дотримуються місячного календаря, вибираючи дати посадки рослин. Цього місяця виділяють кілька сприятливих та невдалих днів для посіву тих чи інших овочів. Дивіться посівний календар на червень-2023 у матеріалі "Телеграфу".

Посівний календар на червень 2023

Перший місяць літа ще дозволяє сіяти найпопулярніші культури на городі. У тому числі моркву, буряк, бобові, томати, огірки, гарбуз, кабачки. Зелень (кріп, петрушка, базилік або шпинат) також чудово підійде для червневих робіт.

Календар городника на червень

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у червні-2023

Несприятливих днів зовсім трохи

Вдалі дні для посадок: 1-3, 6-7, 10-16, 19-30 червня.

1-3, 6-7, 10-16, 19-30 червня. Несприятливі дні посадок: 4-5, 8-9, 17-18 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом поливають перець досвідчені дачники, щоби збільшити врожайність. А ще ми писали, як використовувати бананову шкірку для підживлення популярних рослин.