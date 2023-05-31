Яким настоєм поливати огірки, щоб захистити їх від шкідників: секрет досвідчених дачників

Натуральний продукт запобіжить проблемам з небажаними комахами, які "полюють" на ваші огірки

Усі культури на городі страждають від шкідників. Всюдисуща попелиця, а також слимаки, кліщі та білокрилка можуть знищити врожай огірків. Однак за допомогою натурального настою ви захистите рослину від паразитів.

Поливайте огірки особливим цибулинним розчином, щоб їм не були страшні шкідники. Рецептом дієвого засобу ділиться видання "Земляк".

Щоб приготувати настій для поливу огірків, використовуйте натуральний ключовий інгредієнт – лушпиння цибулі. Для цього вам потрібно прокип’ятити лушпиння цибулі, настояти й остудити до кімнатної температури.

Як захистити огірки від шкідників за допомогою цибульного настою? Необхідно обприскувати розчином листя рослини. Альтернативний спосіб: вилити в кожну лунку по літровій банці отриманої рідини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що листя огірків може пожовтіти. Щоб усунути неприємність, скористайтеся перевіреним народним методом, можна обійтися без хімікатів. А ще ми писали, які рослини рекомендується розміщувати на городі поряд з огірками. Правильне сусідство у кілька разів збільшить урожай культур.