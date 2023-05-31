Готуйте гаманці: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють гроші, і вже зовсім скоро

Усі справи вдасться успішно завершити, також може надійти вигідна пропозиція

Довгоочікуване літо вже саме собі добрий привід для радості, проте для кількох знаків Зодіаку найближчі дні також ознаменуються поліпшенням фінансової ситуації.

Цими знаками є Терези, Скорпіон, Водолій та Риби, — на це вказує фінансовий розклад Таро, який "Телеграф" склав на цей тиждень.

Терезам випав Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадку. Однак для успіху краще сісти і попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — у цьому випадку удача буде не на Вашому боці.

Скорпіонам випав Лицар кубків

На цьому тижні Ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже, як краще вчинити.

Водоліям випав Імператор

Імператори не бідують, і Ви разом з ним можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості, стабілізувати своє фінансове становище.

Рибам випала Дев’ятка кубків

Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що на тижні Ви успішно вирішите фінансові та ділові питання, Ваші маленькі забаганки здійсняться, також можуть бути матеріальні придбання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.