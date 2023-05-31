Рус

Любовний гороскоп Таро на червень: Близнюків чекає драма, а у Скорпіонів може бути суперник

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року Новина оновлена 31 травня 2023, 11:23
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року. Фото pixabay.com

Багато відносин можуть опинитися під загрозою

Перший місяць літа 2023 року може випробувати почуття деяких на міцність і навіть призвести до розставання, тоді як інші навпаки зможуть знайти пару або одружитися.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на червень 2023 року,

Ось які карти випали цього разу

Овен — перевернута Вісімка кубків

Можливо, Ви не впевнені в собі, тому Вам складно будувати зараз адекватні відносини. Карта попереджає, що жертвувати собою заради іншого — погана ідея, яка не принесе бажаного результату.

Тілець — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на невизначеність і ненадійність в особистому житті, з якими Вам буде ліньки щось робити. Цілком імовірно, що все у червні у Ваших відносинах все складатиметься так, як хоче того партнер.

Близнюки — перевернута Сила

Ваше особисте життя у червні 2023 року може стати схожим на бразильський серіал із награними драмами та емоційними галасливими розбірками. Домовлятися та йти на компроміси буде складно, можуть виникнути проблеми в інтимній сфері, більш того, також можливо, що хтось у парі може обманювати.

Рак — перевернута Шістка кубків

У Вас на початку літа може бути флірт, грайливість, навіть якісь стосунки, проте минуле не дасть Вам якісно налагодити особисте життя та побудувати щось серйозне.

Лев — Маг

Для Вас у червні відмінний час, щоб налагоджувати особисте життя, — Ви зможете знайти собі пару, перевести відносини на новий рівень або розірвати старі узи, що зжили себе. Будьте рішучі.

Діва — Десятка мечів

Ця карта пророкує неминучий кінець. Він може наступити раптово або стати логічним завершенням складних відносин. У будь-якому випадку, — настав переломний момент і нічого вже вдіяти не можна.

Терези — Імператриця

Ваші серцеві справи у червні складатимуться просто чудово. Ви незабаром можете одружитися або завести дитину, Ваше життя буде наповнене радістю та задоволенням.

Скорпіон — перевернута Дев’ятка пентаклів

У Ваших відносинах все буде непросто, може бути третя сторона, яка може заважати розвитку відносин, спільні плани можуть пересунутись або скасуватися, також може бути місце маніпуляціям у відносинах. Крім того, невдовзі може знову випливти якийсь неприємний інцидент, який уже приніс чимало проблем у минулому.

Стрілець — перевернута Четвірка жезлів

Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти та відверто поговорити, щоб вирішити всі недомовки.

Козоріг — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Червень 2023 року у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Водолій — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта може говорити про нестабільні відносини, в яких партнер хоче все лише для себе і навмисно може випробовувати почуття на міцність. Іноді перевернутий Самітник може бути рекомендацією до розставання, хоча б тимчасового.

Риби — перевернута Сімка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що у відносинах є проблеми з гармонією, Ваш партнер може обтяжувати Вас і дратувати, при цьому ніхто з Вас не може зважитися на компроміс. Крім того, карта також може попереджати, що є місце зрадам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця 2023 року за картами Таро.

Теги:
#Прогноз Таро