Любовний гороскоп Таро на червень: Близнюків чекає драма, а у Скорпіонів може бути суперник

Багато відносин можуть опинитися під загрозою

Перший місяць літа 2023 року може випробувати почуття деяких на міцність і навіть призвести до розставання, тоді як інші навпаки зможуть знайти пару або одружитися.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на червень 2023 року,

Ось які карти випали цього разу

Овен — перевернута Вісімка кубків

Можливо, Ви не впевнені в собі, тому Вам складно будувати зараз адекватні відносини. Карта попереджає, що жертвувати собою заради іншого — погана ідея, яка не принесе бажаного результату.

Тілець — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на невизначеність і ненадійність в особистому житті, з якими Вам буде ліньки щось робити. Цілком імовірно, що все у червні у Ваших відносинах все складатиметься так, як хоче того партнер.

Близнюки — перевернута Сила

Ваше особисте життя у червні 2023 року може стати схожим на бразильський серіал із награними драмами та емоційними галасливими розбірками. Домовлятися та йти на компроміси буде складно, можуть виникнути проблеми в інтимній сфері, більш того, також можливо, що хтось у парі може обманювати.

Рак — перевернута Шістка кубків

У Вас на початку літа може бути флірт, грайливість, навіть якісь стосунки, проте минуле не дасть Вам якісно налагодити особисте життя та побудувати щось серйозне.

Лев — Маг

Для Вас у червні відмінний час, щоб налагоджувати особисте життя, — Ви зможете знайти собі пару, перевести відносини на новий рівень або розірвати старі узи, що зжили себе. Будьте рішучі.

Діва — Десятка мечів

Ця карта пророкує неминучий кінець. Він може наступити раптово або стати логічним завершенням складних відносин. У будь-якому випадку, — настав переломний момент і нічого вже вдіяти не можна.

Терези — Імператриця

Ваші серцеві справи у червні складатимуться просто чудово. Ви незабаром можете одружитися або завести дитину, Ваше життя буде наповнене радістю та задоволенням.

Скорпіон — перевернута Дев’ятка пентаклів

У Ваших відносинах все буде непросто, може бути третя сторона, яка може заважати розвитку відносин, спільні плани можуть пересунутись або скасуватися, також може бути місце маніпуляціям у відносинах. Крім того, невдовзі може знову випливти якийсь неприємний інцидент, який уже приніс чимало проблем у минулому.

Стрілець — перевернута Четвірка жезлів

Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти та відверто поговорити, щоб вирішити всі недомовки.

Козоріг — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Червень 2023 року у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Водолій — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта може говорити про нестабільні відносини, в яких партнер хоче все лише для себе і навмисно може випробовувати почуття на міцність. Іноді перевернутий Самітник може бути рекомендацією до розставання, хоча б тимчасового.

Риби — перевернута Сімка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що у відносинах є проблеми з гармонією, Ваш партнер може обтяжувати Вас і дратувати, при цьому ніхто з Вас не може зважитися на компроміс. Крім того, карта також може попереджати, що є місце зрадам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця 2023 року за картами Таро.