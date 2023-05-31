У кого День ангела 1 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, День рішучості, День малювання, Міжнародний день сусідів. Крім того, цього дня носії одразу 19 імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 1 червня

Анастасія, — це популярне ім’я має грецьке походження і може бути перекладено як "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Чоловічі іменини 1 червня

Акакій, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, що не чинить зла".

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим".

Василь, — грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Віктор, — поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Дмитро, — популярне грецьке ім’я, яке буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 1 червня вшановується великий князь Димитрій Донський.

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом".

Ігнат (Гнат), — це латинське ім’я, яке за основною версією походить від слова "ігніс" (вогонь), але також може брати початок і від слова "ігнатус" (невідомий).

Максим, — популярне в Україні чоловіче ім’я, яке перекладається з латинської як "найбільший" або "найвеличніший".

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина".

Митрофан, — грецьке ім’я, яке перекладається як "матір’ю явлений".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".

Ян, — вважається, що ім’я Ян має спільне походження з єврейським ім’ям Іван, і теж означає "подарований Богом". Покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні тепер усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.