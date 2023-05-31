Незамінне добриво для огірків: овочі відразу підуть у зріст

Деревна зола – незамінний помічник будь-якого городника

Досвідчені дачники удобрюють культури на городі, завдяки чому овочі ростуть здоровими, великими, міцними та смачними. Використовувати магазинні засоби необов’язково, адже є вдала альтернатива – деревним попелом. Певні речовини потрібні й огіркам.

Огірки відразу підуть на зріст, якщо підгодувати їх попелом. Зробити це можна кількома способами, розповідає "Земляк".

Зола для підживлення рослин багата на корисні мікроелементи. У попелі листяних багато кальцію, кори та соломи – фосфору, лугових рослин – калію. Найкраще підгодовувати огірки в період цвітіння та формування плодів.

Як удобрювати огірки попелом? Приготуйте розчин із 10 л води та 300 г золи. Залишіть настоюватися мінімум на тиждень, періодично помішуючи. Перше удобрення можна проводити, як тільки з’явиться третій листок. Потім на початку цвітіння та після кожні два тижні (всього шість разів). Лийте розчин під корінь у теплу погоду. Земля не повинна бути сухою, тому спочатку проведіть звичайний полив, а потім уже удобрюйте культуру настоєм із золи.

Крім того, підживлення можна вносити у сухому вигляді. Просто посипте попелом грядки, а потім полийте огірки, як завжди.

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