Полийте полуницю цим розчином зараз, і ви отримаєте великі та солодкі ягоди: проста хитрість

Дуже ефективний та реально робочий лайфхак

Хто не любить посмакувати смачними, соковитими та великими ягодами полуниці на початку літа (напевно, лише той, у кого алергія). А особливо якщо це домашня полуниця з власного городу.

Щоб зробити свій урожай ще кращим, більшим і солодшим, не завадить підгодувати кущі в той період, коли зав’язалися перші плоди, пише портал prostoway. Головне: зробити це правильно, щоб не зашкодити рослинам.

Чим удобрити полуницю під час появи зав’язей

Підживлення досить просте — це бор, а точніше розчин бору. Як його правильно приготувати, і як ним правильно удобрювати – розповідаємо далі.

Бор обов’язково розведіть у гарячій воді: на 4 г бору потрібно 500 мл окропу. Розмішайте все у баночці, щоб усі гранули розчинилися. Після цього розведіть розчин у 20 л води, бажано відстояною.

Поливайте розчином під кущ, щоб вода потрапляла на листя. Також слідкуйте, щоб підживлення не потрапило на квітки, інакше це відлякає бджіл, які запилюють рослину. На один кущ достатньо 0,5 л підживлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як запобігти появі сірої гнилі на полуниці. Якщо обприскувати рослину спеціальним розчином, інфекцій будуть не страшні. А ще ми писали, яким добривом підсолодити ягоди, щоб отримати смачний і щедрий урожай полуниці.