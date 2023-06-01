Пір’я цибулі не жовтітимуть: просто полийте його цим розчином

Розповідаємо, чим підгодувати цибулю на початку літа

Досвідчені дачники знають, що від якості та зовнішнього вигляду пір’я цибулі безпосередньо залежить якість та розмір її підземної частини. Корисні речовини із зеленої частини цибулі направляються в голівку та живлять її. Якщо пір’я жовте, цибуля недоотримує поживні речовини.

Щоб зробити пір’я цибулі м’ясистими та зеленими, потрібно провести підживлення спеціальним розчином. Завдяки добриву оживе навіть зів’яла зелень.

Як приготувати добрива для цибулі

У 10 літрах води розчиніть по 1 столовій ложці сірчанокислого калію, сульфату амонію, сульфату магнію. Додайте по 1 чайній ложці залізного та мідного купоросу.

Цієї кількості розчину вистачить на полив 1,5 квадратних метрів ділянки.

Це підживлення рекомендують вносити в травні та у першій половині червня.

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