Названо чотири простих у догляді овочі, які потрібно встигнути висадити у червні

Сильна спека ще не настала, тому є час закінчити посіви на дачній ділянці

У червні посівний календар передбачає багато сприятливих днів посадки культур на городі. Літо вже почалося, але надто високої температури ще немає. Ідеально підійдуть для посіву в перший літній місяць чотири рослини, які не вимагатимуть особливих зусиль у догляді.

Досвідчені городники рекомендують встигнути висадити в червні редиску, зелену цибулю, гарбуз та китайську капусту. Про це розповідає видання Express.

Редиска

Сійте рослину раз на два тижні, щоб збирати врожай протягом усього літа. Щоб отримати пізніший урожай, вибирайте зимові або східні сорти для посіву з червня раз на два тижні протягом двох місяців. Пам’ятайте, що редису потрібний вологий ґрунт.

Зелена цибуля

Одна з невибагливих культур на городі. Насіння або розсаду необхідно садити в добре дренований ґрунт на сонячному місці. Крім того, забезпечте регулярне поливання.

Гарбуз

У червні можна "переселити" у відкритий ґрунт гарбуз. Лунки перед посівом удобріть гноєм. Між рослинами залишайте достатню відстань (не менше метра), регулярно поливайте та вносіть підживлення.

Китайська капуста

Пак-чай – ще один варіант рослини для червневої посадки. Китайська капуста потребує сонячного світла і родючого ґрунту. Регулярно поливайте грядки, щоб не виникали стрілки.

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