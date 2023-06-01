Яблуня засипле смачними і соковитими плодами: яким саморобним розчином удобрити дерево

Підживіть яблуню у червні певним продуктом, щоб у майбутньому отримати розкішний урожай

Яблуня – обов’язкове плодове дерево у будь-якому саду. Як і інші рослини воно потребує добрив. Приділити увагу догляду потрібно й у червні.

Підживлення яблуні у червні саморобним розчином у рази збільшить урожай та допоможе виростити смачні й соковиті яблука. Про це пише ukr.media.

На початку літа необхідно внести добрива, щоб яблуні росли краще та не хворіли. Приготувати підживлення легко своїми руками. Варто використати два методи обробки одразу, щоб напевно підтримати розвиток дерева.

По-перше, у червні потрібно удобрити яблуню розчином на основі деревної золи. Саморобний засіб наситить культури необхідними елементами, у тому числі калієм та фосфором. Перший зміцнить імунітет, а другий – стимулює зростання. Використовується таке підживлення на кислих та нейтральних ґрунтах. Як приготувати добрива з деревного попелу для яблуні? Змішайте одну склянку деревної золи та 10 літрів чистої води. Готовий склад влийте під корінь яблуні.

По-друге, комбінації з натуральним добривом яблуня потребує ще одного підживлення. Ключовий інгредієнт, який вам потрібний, монокалій фосфат. Одному дорослому дереву достатньо 40 г такого добрива, розведеного 20 л води. Розчин вносите під корінь.

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