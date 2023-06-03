Від колорадського жука не залишиться і сліду: перевірений народний спосіб, як позбутися шкідника

Натуральний розчин діє так ефективно, начебто ви кожного жука зібрали вручну.

Багато городників уже давно посадили картоплю, проте згідно з посівним календарем це можна робити і в червні, проте сьогодні не про це. Давайте краще поговоримо, як захистити свій урожай картоплі від їхнього найлютішого ворога — колорадського жука.

Виявляється, необов’язково мучиться і вручну збирати всіх шкідників, а також не потрібно більше використовувати магазинні отрути, адже є набагато ефективніший засіб, і при цьому натуральний, пише портал prostoway. Що це за засіб і як його приготувати — читайте далі.

Як позбутися колорадського жука

Вам знадобиться всього два інгредієнти – вода та суха гірчиця. У 1 л води розбавте 4 ст. л сухої гірчиці і залиште розчин настоюватися на пів дня чи ніч. Після цього розведіть отриману суміш в 20 л води, і можна вирушати в "бій" з жуками.

Цим розчином потрібно рясно збризкати картопляні кущі. При цьому бажано робити це у першій половині дня. Обприскувати картоплю можна як з пульверизатора, а якщо його немає, то можна просто змочити віник у розчині та "змести" жуків на грядках. До речі, таким чином можна одразу шкідників збирати в окреме відро для більшої ефективності.

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