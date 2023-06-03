Як швидко охолодити напій лише за 15 хвилин: проста хитрість

Влітку дуже спекотно і часто хочеться пити, особливо щось холодненьке

Влітку в спеку особливо хочеться вгамувати спрагу приємним і прохолодним напоєм. Звичайно, можна приготувати популярний в цей час охолоджуючий "Мохіто", але якщо він вам не до смаку, або віддаєте перевагу простій воді, будь-якому іншому напою, то ця порада точно вам знадобиться.

Часто не вдається швидко охолодити рідину, навіть якщо помістити її в холодильник. Щоб досягти максимально швидких результатів, можна використовувати один простий трюк, пише ukr.media.

Як охолодити напій

Для досягнення більш швидкого охолодження рідини вам знадобиться звичайна тепла пляшка з водою (або будь-який напій), невеликий шматочок тканини або серветка, а також холодильник. Спочатку вам слід змочити тканину у воді і трохи вичавити її, щоб із неї не стікала вода. Потім обернути пляшку у вологу тканину і помістити її в холодильник. Це дозволить рідині охолонути набагато швидше, оскільки мокра тканина миттєво замерзне.

Раніше "Телеграф" писав, як охолодити напій лише за дві хвилини. Для цього знадобиться трохи солі.