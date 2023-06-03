На грядці повинні квакати жаби: як правильно поливати капусту

Поради щодо правильного поливу капусти допоможуть виростити величезні початки

Для городників не є секретом, що від своєчасного та правильного поливу рослин на ділянці безпосередньо залежить якість та кількість урожаю.

Правильний полив потрібно починати ще з посадки у землю. Капуста зовсім не переносить сухий ґрунт. Навіть під час посадки розсади вологість має становити 80%. Як пише Telegram-канал "Садиба файних господинь", на 1 км. метр ґрунту потрібно вилити до 20-30 літрів теплої води.

Перший полив капусти після висаджування потрібно провести вже через 48 годин. На кожен кущ має піти по 2 літри води. Відразу після поливу рекомендують провести розпушування ґрунту на глибину до 5 см. Це забезпечить коріння рослини свіжим повітрям.

Через 5 днів потрібно знов полити капусту. І такі поливи потрібно влаштовувати за таким графіком протягом першого місяця зростання капусти.

Коли на грядках вже сформуються качани, кількість води для поливу потрібно збільшити до 10 літрів на кущ. Поливати капусту потрібно щотри дні незважаючи на опади. Частоту поливів можна скорочувати, коли качани доростуть до розмірів, що відповідають цьому сорту. Але кількість води скорочувати не потрібно.

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