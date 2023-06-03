Буде як із картинки: удобріть перець цим розчином, і отримайте шикарний урожай

Корисні поради досвідчених городників.

Висаджуючи розсаду перцю, кожен городник мріє збирати великий урожай солодких та смачних плодів. Однак, щоб досягти такого результату, потрібно трохи піднапружитися і добре доглядати свої рослини.

Як зазначає портал prostoway, одним із важливих критеріїв для отримання хорошого врожаю є правильне підживлення. Скористайтеся цим рецептом і насолоджуйтесь смачним і великим перцем.

Чим удобрити перець для гарного врожаю

Через кілька тижнів після посадки перцю бажано удобрити його суперфосфатом та сечовиною. Для цього в 10 л води розчиніть 2 чайні ложки сечовини та суперфосфату. На 1 рослину достатньо 1 л розчину. Також можна розвести з водою пташиний послід у співвідношенні 1:20. Однак із цим добривом варто бути дуже обережним, щоб не обпалити коріння рослини.

Коли перець почне цвісти – підживлюйте їх розчином аміачної селітри. У 10 л води розведіть 10 г аміачної селітри, 25 суперфосфату та 25 г сірчаного калію. Під кожний кущ потрібно внести 1 л розчину.

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