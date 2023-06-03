Як не зламати рослини шлангом, поливаючи їх: несподіваний спосіб із пляшками від вина

Хитрий трюк досвідчених дачників

Завдання поливу городу, на перший погляд, може здатися простим, але часто виникають труднощі зі шлангом, який може завдати пошкодження рослинам під час пересування по грядках. Нерідко шланг залазить на грядки і приминає рослини.

Існує простий хитрий спосіб, який допоможе уникнути таких проблем. Про нього пише ukr.media.

Як акуратно поливати шлангом рослини

Досвідчені садівники часто використовують цікавий прийом, який полягає у використанні порожніх скляних пляшок, наприклад, від вина. Спочатку помістіть пляшки горлечками в землю навколо кожної грядки. Це створить перешкоду, яку шланг не зможе подолати, але зможе оминути.

Якщо у вас немає скляних пляшок, можна скористатися дерев’яними чи металевими кілочками. Важливо, щоб опори були достатньо міцними, щоб витримати тиск води у шлангу. Якщо кілочки недостатньо стійкі, вони можуть просто впасти.

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