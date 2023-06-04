Світло в кінці тунелю: два знаки Зодіаку зможуть незабаром вибратися з фінансової ями за картами Таро

Доведеться попрацювати, але старання окупляться

Важко зараз знайти людину, яку б не турбувало матеріальне становище, це досить болюча тема для багатьох. Однак два знаки Зодіаку вже дуже скоро можуть почати вибиратися із фінансової ями.

Цими знаками є Лев і Скорпіон, — принаймні саме так стверджує фінансовий прогноз Таро від "Телеграфу", складений на тиждень з 5 по 11 червня 2023 року.

Левам випала перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Буде непросто, попереду важка робота, але Ви впораєтеся.

Скорпіонам випала перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю. Якщо у Вас не було роботи, то зараз може з’явитися хоча б тимчасовий підробіток, якщо зовсім не було грошей, — якісь фінанси у Вашому розпорядженні нарешті з’являться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив гороскоп Таро для всіх знаків, на що чекати в плані грошей і роботи до кінця 2023 року.