Чим не можна удобрювати моркву: урожай буде в рази гірший

Дачники вносять це кілограмами, чим позбавляють себе можливості виростити великі плоди

Майже кожен другий дачник робить цю помилку, що тягне за собою погіршення врожаю. Багато городників вирощують моркву, але насправді лише деякі збирають великі коренеплоди.

Основний результат вирощування овочів — це утворення великого і густого бадилля, тоді як підземна частина часто виростає трохи більше редьки, пише radiotrek. Проблема не пов’язана лише з погодою або неправильним поливом. Причиною такого врожаю є дисбаланс поживних речовин.

Чим не можна і можна удобрювати моркву

Гній, що є популярним добривом, не підходить для рослин овочевого типу. Помилка полягає в тому, що гній містить велику кількість речовин, що сприяють розростанню листя, але не забезпечують достатніх ресурсів для формування великих коренеплодів. В результаті врожай овочів виявляється досить мізерним.

Моркву не приваблює органіка, тому рекомендується використовувати комплексні мінеральні добрива. Але і тут треба знати про "золоту середину".

Раніше "Телеграф" писав, чому варто садити моркву поруч із цибулею. Хитрість, про яку варто знати городникам-початківцям.