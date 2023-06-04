Що зробити з малиною у червні, щоб потім збирати врожай відрами

Зрозуміла інструкція для садівників із трьох пунктів

У багатьох садівників малина є головною культурою на ділянці. Вони цінують смак і корисні властивості цих ягід, тому приділяють рослині в червні особливу увагу, тому що цього місяця виникає безліч завдань, спрямованих на збільшення врожайності малини.

Якщо застосувати кілька простих методів, можна збільшити врожайність малини вдвічі. Про це пише bb.lv.

Проріджування

На кожен квадратний метр малинника слід розміщувати не більше 15-20 кущів. Малина вимагає великої кількості сонячного світла, тому зайва кількість посадок створюватиме тінь і врожай буде не таким рясним, ніж міг би бути.

Полив

Під час періодів сухості та високих температур рослини потрібно поливати кожні 2-3 дні, адже червень вважається особливо сухим місяцем.

Підгодівля

Малина позитивно реагує на застосування суперфосфату. Для цього беруть дві столові ложки суперфосфату на відро води. Попередньо підживлення розчиняють у невеликому об'ємі гарячої води, а потім додають цей склад у відро зі звичайною водою. На кожен кущ малини використовують 5 літрів даного розчину.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від хробаків. Названо чотири ефективні способи.