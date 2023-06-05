Не поспішайте викидати ці п’ять продуктів: харчові відходи, які стануть у нагоді на дачній ділянці

Впоратися з небажаною живністю в саду та на городі можна без зайвих хімікатів

Попелиця, равлики, мурахи та інші шкідники завдають багато незручностей на дачній ділянці. Паразити поїдають рослини, погрожуючи врожаю. Позбутися шкідників можна без зайвої хімії, адже є чудова натуральна альтернатива.

Не поспішайте викидати деякі харчові відходи, вони стануть вам у нагоді в городних справах. Докладніше розповідає видання Express.

Так, шкірка банана діє як природний інсектицид (препарат для захисту від шкідливих комах), також як натуральне добриво для багатьох видів рослин. Тоді як горіхова та яєчна шкаралупа допомагає покращити якість землі на ділянках, де важкий глинистий ґрунт. Деякі дачники просто розкладають ці продукти в саду або на городі або ж додають до складу саморобних рідких підживлень.

У той час як кавова гуща багата на азот, тому є відмінним доповненням до ґрунту, особливо для городу. Кавову гущу особливо люблять цибуля, салат та кукурудза. Це хороший продукт, щоб запобігти поїданню рослин такими шкідниками, як слимаки й равлики. Спробуйте змішати каву з водою і поливати рослини.

А ось кориця допомагає позбавитися грибків на рослинах. Популярна святкова спеція має природну протимікробну та антибактеріальну дію, таким чином захищає рослини від хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати перець від шкідників за допомогою натурального засобу. А ще ми писали про народний метод проти колорадського жука.