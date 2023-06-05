Ароматна суміш прожене всіх колорадських жуків: рецепт засобу від шкідників

Народна хитрість гарантовано позбавить колорадського жука на городі

Жодне літо у городників не минає без боротьби з набридливим колорадським жуком. Шкідник дуже легко пристосовується до нових умов та швидко виробляє імунітет до отрути.

Досвідчені дачники рекомендують розв'язувати проблему з жуками на ділянці за допомогою хімічних препаратів та перевірених часом народних засобів.

Одним з ефективних народних засобів боротьби з колорадським жуком є гірчичний порошок. Добре працює проти шкідників суміш із часнику.

Можна використовувати часникове лушпиння, але краще взяти голівку. Змішайте 200 грамів подрібнених голівок часнику із цебром води. Потім поставте суміш на вогонь та варіть протягом 60-80 хвилин. Додайте 40 мілілітрів мила. Обробляти кущі можна відразу, як суміш охолоне.

За альтернативу можна використовувати лушпиння цибулі. Для приготування засобу потрібно 0,5 кг продукту. Залийте лушпиння 10 літрами води, накрийте тару кришкою і настоюйте дві доби. Через 48 годин додайте в суміш 60 мілілітрів мила та обробляйте рослини.

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