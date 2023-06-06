Симеонів день: що обов’язково потрібно зробити 6 червня, щоб були удача і багатство

Якщо у цей день пройдуть дощі, варто очікувати великого врожаю грибів

Цього вівторка, 6 червня, у православній церкві вшановується святий Симеон з Каппадокії (Туреччина), якого в народі прозвали Стовпником.

У давні часи цей день наші пращури присвячували цілющій рослині — шипшині, яка рятувала у важких ситуаціях. Її плоди, варення та відвари використовувалися при застуді, допомагали позбутися кашлю та головного болю. Шипшину застосовували для зупинки кровотеч та покращення стану серця та шлунка. Пелюстки застосовувалися для загоєння ран, а відвар з них допомагав очищати кров. Дівчата робили настій із ягід рослини, щоб мити обличчя. Вважали, що це надавало шкірі світлий та ніжний вигляд.

У Симеонів день стежили за погодою. Якщо у шостий день червня пройшли дощі, тоді вірили, що влітку буде рясний урожай грибів. Якщо 6 червня цвіте дика троянда, то холоди залишаються позаду.

Що не можна робити 6 червня

Рвати шипшину, ламати гілки — до втрати коханої людини.

Сумувати, скаржитися на негаразди — поганий настрій затягнеться до осені.

Давати гроші в борг і самому брати їх — можна нажити ворогів. Але на тих людей, які зможуть 6 червня розрахуватися з боргами, чекає удача і багатство.

Прати (руками), ходити в лазню — можна змити з себе удачу.

Пліткувати — невдачі ходитимуть по п’ятах до осені.

Нагадаємо, ПЦУ ухвалила новий церковний календар, який набуде чинності з вересня 2023 року. Він паралельно існуватиме зі старим календарем, нюанси роз’яснив священник у коментарі "Телеграфу".