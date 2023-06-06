На ділянці не буде ні попелиці, ні трипсів: настій із одного фрукта знищить шкідників

Приготувати засіб проти комах можна самостійно

Щоб рослини на дачній ділянці не страждали від шкідників, необхідно проводити спеціальну обробку. Використовувати хімікати необов’язково, адже є багато натуральних альтернатив, наприклад, розчини на основі цитрусових.

Досвідчені дачники відлякують від городу та саду таких поширених шкідників, як попелиця та трипси, за допомогою цитрусового настою. Про це пише "Земляк".

Для удобрення рослини підійде шкірка будь-яких цитрусів. Наприклад, апельсин дасть культурам калій та фосфор. Не поступаються мінеральним добривам і шкірка лимона й мандарину.

Як приготувати настій проти попелиці та трипсів? Подрібніть шкірку цитрусових до консистенції борошна. Склянку суміші всипте у відро води. Залишіть на 5 днів, щоб рідина настоялася. Після цього процідіть.

Як обробляти рослини цитрусовим розчином? Обприскувати рослини отриманим настоєм можна один раз на три дні. Повторюйте процедуру, доки шкідники не зникнуть. Зазвичай досить 2-3 маніпуляцій.

До речі, можна вжити додаткових заходів для боротьби з попелицею. Досвідчені городники радять приготувати таку собі кашу з "цитрусового борошна" і розкласти навколо кущів і дерев на вашій ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися саду від равликів, гусениць та метеликів. За допомогою саморобного розчину ви вирішите проблему з небажаною живністю.