Нанесіть це на шкіру — і жоден комар більше до вас не підлетить і не вкусить

Не дайте шансів кровопивцям підлетіти до вашого тіла

Комарі завдають незручностей не тільки людям на дачах, а й тим, хто живе в містах, хоча меншою мірою, ніж у першому випадку. Саме тому було розроблено безліч продуктів, які, як запевняють виробники, призначені для боротьби з цими комахами. Але не всі вони такі ефективні.

Не дарма людей часто рятують перевірені народні засоби, пише cpykami. Для забезпечення надійного захисту від комарів рекомендується використовувати один із двох натуральних методів.

Як врятуватися від комарів

Один із найпопулярніших народних засобів — камфорна олія, доступна в аптеці у вигляді пляшечок. Єдиний недолік полягає в тому, що його використання може бути незручним через його рідку консистенцію. Однак після нанесення цієї олії на шкіру, комарі гарантовано не підлітатимуть до вас протягом 30 хвилин.

Інший спосіб, визнаний народним та ефективним, полягає у приготуванні настоянки гвоздики на горілці. Для цього потрібно взяти невелику баночку, додати пакетик гвоздики та залити їх горілкою. Потім помістіть баночку у темне місце і час від часу струшуйте вміст. Через 10-14 днів перелийте настоянку в пляшку з обприскувачем, додайте трохи води і використовуйте кожні пів години, розпорошуючи на відкриті ділянки шкіри.

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