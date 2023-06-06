Чим підгодувати полуницю, щоб збирати врожай відрами: рецепт корисного розчину

Весь сезон збирайте смачні та солодкі ягоди

З приходом літнього потепління городники та садівники вирішують зайнятися посадкою різноманітних рослин, і деякі дачники приділяють особливу увагу вирощуванню полуниці. Однак для того, щоб ягоди розрослися великими, здоровими та солодкими, необхідно своєчасно проводити їхнє обприскування проти шкідників та підгодовування.

Існує рецепт дуже корисного добрива, яке допоможе навіть найслабшим полуничним кущам швидко оживитися та почати активний ріст. Про це пише bb.lv.

Чим і як підгодувати полуницю влітку

У третину відра з теплою водою додаємо половину чайної ложки борної кислоти і ту саму кількість марганцівки. Ретельно перемішуємо. Потім розбавляємо отриманий розчин відром води, додаємо кілька крапель йоду і продовжуємо перемішувати до того моменту, коли суміш стане однорідною. Після цього додаємо 2 столові ложки нашатирного спирту. Цей корисний розчин слід виливати по 300-400 мл під кожен кущ рослин.

Раніше "Телеграф" писав, як збільшити врожай ремонтантної полуниці. Слід виконати просту процедуру із культурою.