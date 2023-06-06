Пожовтів озимий часник? Усього кілька правил, завдяки яким рослина знову зазеленіє

Щоб допомогти рослині, дізнаємося причину

Пожовтіння листя часнику є значною перешкодою для отримання великих головок, тому важливо запобігти цьому процесу. Багато хто вважає, що досить просто внести добриво, і проблема зникне, але це не завжди так. Просто добриво не завжди допоможе розв'язати цю проблему.

Існує кілька причин, через які часник може проявляти подібну "поведінку". Тому, щоб допомогти рослині, насамперед потрібно визначити причину її захворювання, пише prostoway.

Причини пожовтіння часнику

занадто вологий ґрунт чи недостатність вологи;

не вистачає поживних речовин;

тривалість низької температури взимку;

пізні весняні заморозки;

шкідники та хвороби;

кислий ґрунт.

Як врятувати часник від пожовтіння

Єдиним помічником у цьому є правильний догляд. Для захисту врожаю від усіх цих факторів необхідно дотримуватись правил вирощування.

Першим кроком слід переконатися, що ґрунт не сухий, і, якщо потрібно, полити часник. Також слід обробити стебла розчином сульфату калію та полити рослину під корінь марганцевим чи соляним розчином. Необхідно розпушити суху кірку ґрунту, а якщо вона надто кисла, можна нейтралізувати її деревною золою.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.