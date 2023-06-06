Фортуна відвернеться: ці знаки Зодіаку можуть втратити гроші цього тижня за картами Таро

Для двох знаків Зодіаку велика ймовірність невдачі з фінансами

У 2023 році взагалі багато хто зазнає певних фінансових труднощів, проте у двох знаків Зодіаку найближчим часом вони будуть особливо помітні.

Цими знаками є Овен і Рак, — каже фінансовий гороскоп Таро від "Телеграфу" для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 5 по 11 червня.

Овнам випав Місяць

Ця карта попереджає про мінливе фінансове становище, коли Ви то схильні витрачати надміру, марнувати фінанси, то сидите взагалі без грошей. Також варто бути обережним і на роботі — можете зіткнутися з шахрайством, організаційною плутаниною та інтригами.

Ракам випало перевернуте Колесо удачі

Зазвичай це дуже хороша карта, але в перевернутому положенні вона попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника. Вам дуже не рекомендується ризикувати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.