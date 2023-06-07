Що потрібно зробити з ґрунтом, щоб огірки не хворіли: спритний трюк досвідчених городників

На листі огірків часто з’являються білі плями, причина може бути у ґрунті

Досвідчені городники знають, що без добрив виростити смачні та соковиті огірки складно, не менш важливу роль відіграє якість ґрунту. Ця культура страждає від різних інфекцій, поширена прогалина – білі плями на листі рослин.

За допомогою простого трюку можна захистити огірки від хвороби, потрібно лише приділити увагу ґрунту. Про це розповідає видання "Вона".

Так, білі плями на листі огірків можуть з’являтися через брак добрив, тому не забувайте вносити як органічні, так і комплексні магазинні продукти. Однак найчастіша причина плямистості – висока кислотність ґрунту.

Як позбутися білих плям на листі огірків? Щоб впоратися із хворобою, переверніть елементарну маніпуляцію із землею на городі. Щоб вирішити проблему з високою кислотністю, в ґрунт додають деревний попіл.

Як удобрювати ґрунт деревним попелом? Перший варіант: розсипати речовину на земельній ділянці. Другий спосіб: удобрювати рослини саморобним розчином (для цього змішайте 250 г золи з 5 л води).

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати огірки. Якщо ви забезпечите культурі належний догляд, то насолоджуватиметеся плодами до осені.