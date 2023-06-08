Що посадити поряд із морквою: рослини-захисники, про які не всі знають

Один із найкращих сусідів для моркви – цибуля

При розміщенні різних рослин на городі слід врахувати вплив сусідства овочевих культур. Якщо несумісні рослини будуть посаджені поруч, виникнуть проблеми з ростом та їх розвитком.

Підбір відповідних сусідів для моркви сприяє захисту її від шкідливих комах, підвищує якість смаку та збільшує врожайність, пише radiotrek. Усього є чотири рослини, які сприяють гарному врожаю моркви.

Редиска

Через стійкість до холоду обидві ці рослини можуть бути посаджені разом. Поки морква росте і зміцнюється, редиска вже досягне зрілості і приноситиме врожай.

Бобові

Можна засіяти грядку горохом, а потім посадити моркву між рядами. Краще вибирати ранні сорти гороху, щоб на момент, коли морква активно почне рости, врожай гороху вже було зібрано.

Боби

Розміщуйте боби та моркву на грядці на великій відстані один від одного, щоб вони не створювали надто сильного затінення. Якщо посадити високорослу квасолю з північного боку, то обидві культури отримуватимуть достатньо сонячного світла. Крім того, морква також поглинатиме азот, яким квасоля збагачує грунт.

Цибуля

У цибулинах міститься значна кількість сірки, яка діє як природний інсектицид та допомагає захистити моркву від шкідливих комах.

Зазначимо, що цибуля — невід’ємна частина багатьох кулінарних рецептів і багате джерело вітамінів та мінералів. Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати цибулю.