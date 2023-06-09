Apple готується представити iPhone 15: чим новинка порадує користувачів

У новому iPhone 15 виробники вирішили повернути "чубок" у верхній частині екрану

Продукція Apple є однією з найпопулярніших і якісних у світі, попри те, що цього року компанія поступилася лідерством Samsung у рейтингу найкращих виробників смартфонів у світі. Але Apple збирається покращити свої показники, зокрема за рахунок презентації нового iPhone 15.

Звичайно ж користувачі чекають на якісь "сюрпризи", які відрізнятимуть новий смартфон від усіх інших. Але чи будуть вони, і наскільки розробники змінили дизайн гаджета, розповіли у своєму матеріалі Life.fakty.

У місті Купертіно (штат Каліфорнія, США) найочікуваніший гаджет готуються представити вже у вересні поточного року. Виробник намагається утримати у секреті основні "фішки" нового смартфона, але в пресу просочилися деякі цікаві деталі.

Яким буде дизайн новинки Apple

У новому iPhone 15 виробники вирішили повернути "чубок" у верхній частині екрану, але він отримає форму еліпса і за розмірами буде трохи менше, ніж у попередніх версіях. Але це лише попередня інформація, в мережі можна знайти й інші дизайни нового смартфона, де вона відсутня.

Корпус гаджета виготовлять із повторно переробленого алюмінію, ще для iPhone 15 розроблені нові відтінки — Antarctic Blue або Dark Cherry. А ось габарити смартфона вирішили не міняти.

Які функції смартфона може покращити виробник

Що стосується покращених характеристик нової моделі Apple, то інформації також мало. Але очікується, що робота всіх систем, від графіки до автономного часу роботи iPhone, стане потужнішою. Виробники, ймовірно, значно покращили камерний модуль, зокрема, оновили фронтальну камеру, чого не робили в попередніх версіях.

Відомо, що до iPhone нового покоління повернуть порт USB-C, як це вимагають офіційні органи ЄС, але лише у флагманських версіях. Попередні роз’єми, до яких звикли користувачі, обіцяють зберегти.

Поки немає даних про нові опції, які відрізнятимуть новий гаджет, але, найімовірніше, до презентації цю інформацію старанно приховують. Не виключено, що для користувачів підготували цікаві "фішки".

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