Як захистити город від колорадського жука: названо три ефективні способи

Цей шкідник загрожує всім пасльоновим культурам.

Кожен дачник з великим трепетом ставиться до свого городу, бо вкладає туди всю душу та багато сил. Але протягом літа, поки рослини підростають, важливо ретельно за ними стежити і оберігати від різних шкідників, наприклад, відлякувати кротів з городу та захищати пасльонові культури від колорадських жуків.

Позбутися садових шкідників, зокрема колорадського жука, який обожнює кущі картоплі можна і без хімічних речовин. У цій справі на допомогу прийдуть народні засоби, про які розповіло у своєму матеріалі видання Uaportal.

Ефективні способи позбавитися колорадського жука

Дачникам радять розпочинати боротьбу з колорадськими жуками якомога раніше, не варто чекати моменту, коли картопля досягне цвітіння. Ці жуки відрізняються своєю живучістю, і вони здатні швидко знищити кущ рослини.

Кукурудзяна мука

Візьміть продукт і обсипте їм вологе листя картоплі. За допомогою вологи борошно збільшиться в обсязі і коли колорадські жуки почнуть під’їдати листя, воно розбухне в їхньому шлунку, а це призведе до загибелі шкідника.

Свіжа тирса

Можна використовувати як соснову, так і березову. Ними посипаються міжряддя, бо жуків відлякує запах деревини. Поновлювати захисний шар потрібно раз на два тижні. Але важливо, щоб вони були сухими і не прілі на землі.

Обприскування відваром із трав

Дачникам радять зробити відвар з кульбаб та хвоща (або полину). Для цього візьміть 200 г свіжої зелені, прокип’ятіть 15 хвилин у відрі, охолодіть і розбавте в 10 літрах води півлітра відвару. Далі їм обприсніть листя рослин.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свій город важливо захищати від мурах, які здатні нашкодити рослинам. Це також можна зробити за допомогою найпростіших, але дієвих методів.