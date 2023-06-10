Приготуйте раз — і їстимете тиждень: рецепт суперзаготівлі, яку потрібно буде просто розморозити

Така страва не зникне у вас із морозилки!

Пельмені — чудова страва для перекушування: вони ситні, та й готуються швидко. А чи є зручна альтернатива цій страві?

"Школа життя" пропонують швидке, корисне та смачне перекушування — котлети з картоплею та соусом. Приготувавши їх один раз, ви можете її заморозити й при необхідності діставати та легко смакувати улюбленими стравами. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати котлети з картоплею та соусом для заморозки

Інгредієнти на 3 контейнери об’ємом 1,2 л.

Для картоплі:

картопля – 1 кг.;

часник – 50 г;

сіль — 1 ч. л.;

цибуля – 350 г;

вершкове масло, оливкова олія, чорний перець — на свій смак.

Для котлет:

філе курячого стегна — 800 р.;

морква – 150 г;

петрушка – 20 г;

сіль — 1 ч. л.;

солодка паприка – 1 ч. л.;

чорний перець – на свій смак.

Для соусу:

печериці – 400 г;

вершки 20% — 500 мл.;

борошно — 1 ст. л.;

розмарин — 2 невеликі гілочки;

чебрець сушений — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець, вершкове масло — на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю нарізаємо на тонкі пластини, додаємо тертий часник, сіль, чорний мелений перець, вливаємо олію і ретельно все перемішуємо. Деко застилаємо пергаментом, викладаємо порізану півкільцями цибулю, зверху розподіляємо картопля, додаємо пару шматочків вершкового масла і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину, режим верх-низ. Для котлет у чашу блендера закладаємо філе курячого стегна, пучок петрушки, сіль, чорний мелений перець, солодку паприку та перемелюємо до повної однорідності. До готового фаршу додаємо терту на дрібній тертці моркву, а потім уже руками ретельно все перемішуємо. М’ясо можна пропустити через м’ясорубку, а зелень та спеції додати до готового фаршу. Формуємо котлети та обсмажуємо на невеликій кількості соняшникової олії до повної готовності та золотистості. Для соусу в сковороду з маслом кладемо нарізані на пластини печериці та смажимо до випаровування вологи. Додаємо борошно, вершки, розмарин, сушений чебрець, перемішуємо і готуємо до загусання. Солимо, перчимо та прибираємо розмарин. Розкладаємо готові страви по контейнерах, даємо охолонути й ховаємо в морозилку.

Якщо вам не хочеться возитися з картоплею та соусом, можна просто заморозити улюблені котлети. Зробити це не важко.