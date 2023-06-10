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Приготуйте раз — і їстимете тиждень: рецепт суперзаготівлі, яку потрібно буде просто розморозити

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Заморожені котлети з картоплею та соусом — відмінна альтернатива покупним напівфабрикатам
Заморожені котлети з картоплею та соусом — відмінна альтернатива покупним напівфабрикатам. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Така страва не зникне у вас із морозилки!

Пельмені — чудова страва для перекушування: вони ситні, та й готуються швидко. А чи є зручна альтернатива цій страві?

"Школа життя" пропонують швидке, корисне та смачне перекушування — котлети з картоплею та соусом. Приготувавши їх один раз, ви можете її заморозити й при необхідності діставати та легко смакувати улюбленими стравами. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати котлети з картоплею та соусом для заморозки

Інгредієнти на 3 контейнери об’ємом 1,2 л.

Для картоплі:

  • картопля – 1 кг.;
  • часник – 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цибуля – 350 г;
  • вершкове масло, оливкова олія, чорний перець — на свій смак.

Для котлет:

  • філе курячого стегна — 800 р.;
  • морква – 150 г;
  • петрушка – 20 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • солодка паприка – 1 ч. л.;
  • чорний перець – на свій смак.

Для соусу:

  • печериці – 400 г;
  • вершки 20% — 500 мл.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • розмарин — 2 невеликі гілочки;
  • чебрець сушений — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець, вершкове масло — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізаємо на тонкі пластини, додаємо тертий часник, сіль, чорний мелений перець, вливаємо олію і ретельно все перемішуємо.
  2. Деко застилаємо пергаментом, викладаємо порізану півкільцями цибулю, зверху розподіляємо картопля, додаємо пару шматочків вершкового масла і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину, режим верх-низ.
  3. Для котлет у чашу блендера закладаємо філе курячого стегна, пучок петрушки, сіль, чорний мелений перець, солодку паприку та перемелюємо до повної однорідності. До готового фаршу додаємо терту на дрібній тертці моркву, а потім уже руками ретельно все перемішуємо. М’ясо можна пропустити через м’ясорубку, а зелень та спеції додати до готового фаршу.
  4. Формуємо котлети та обсмажуємо на невеликій кількості соняшникової олії до повної готовності та золотистості.
  5. Для соусу в сковороду з маслом кладемо нарізані на пластини печериці та смажимо до випаровування вологи. Додаємо борошно, вершки, розмарин, сушений чебрець, перемішуємо і готуємо до загусання. Солимо, перчимо та прибираємо розмарин.
  6. Розкладаємо готові страви по контейнерах, даємо охолонути й ховаємо в морозилку.

Якщо вам не хочеться возитися з картоплею та соусом, можна просто заморозити улюблені котлети. Зробити це не важко.

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#Рецепт #Лайфхак #Замороження