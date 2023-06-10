Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терези можуть зробити невірний вибір, а Скорпіони — зустріти кохання

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У середині червня 2023 року деяких можуть очікувати різні неприємності та проблеми зі здоров’ям, проте інші навпаки зможуть розпочати нову справу, успішно завершити задумане, і можливо навіть виконати давнє бажання.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 12 по 18 червня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Телець — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Близнюки — перевернута Шістка кубків

Наступного тижня Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Рак — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Лев — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Діва — перевернутий Повішений

У цьому положенні карта каже, що для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей. Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним.

Терези — Сімка кубків

Незабаром ви можете зануритися в ілюзії і зробити неправильний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Скорпіон — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, скоро виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Стрілець — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним та ризикованим.

Козоріг — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Водолій — перевернута Трійка кубків

Наступного тижня успіх може бути не на Вашому боці, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

Риби — Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти картами Таро до кінця року.