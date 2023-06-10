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Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терези можуть зробити невірний вибір, а Скорпіони — зустріти кохання

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 червня
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У середині червня 2023 року деяких можуть очікувати різні неприємності та проблеми зі здоров’ям, проте інші навпаки зможуть розпочати нову справу, успішно завершити задумане, і можливо навіть виконати давнє бажання.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 12 по 18 червня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Телець — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Близнюки — перевернута Шістка кубків

Наступного тижня Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Рак — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Лев — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Діва — перевернутий Повішений

У цьому положенні карта каже, що для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей. Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним.

Терези — Сімка кубків

Незабаром ви можете зануритися в ілюзії і зробити неправильний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Скорпіон — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, скоро виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Стрілець — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним та ризикованим.

Козоріг — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Водолій — перевернута Трійка кубків

Наступного тижня успіх може бути не на Вашому боці, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

Риби — Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти картами Таро до кінця року.

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