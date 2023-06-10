Поллєте так кабачки — і вженете їх у стрес: три помилки, які позбавлять урожаю

Розповідаємо, як не можна поливати рослини, щоб не втратити врожай

Багато людей люблять кабачки — це овочі, які не тільки смачні, а й корисні для здоров’я. Кабачки радують нас своїми плодами майже до настання зими. Однак, якщо з ними не правильно поводитися, городники можуть залишитись без урожаю цієї культури.

Кабачок — це рослина, яка не вимагає особливого догляду, але щоб він добре ріс і давав багато плодів, необхідно уникати помилок при поливі, пише sadogorod. Деякі дачники не приділяють достатньої уваги цій процедурі, і через це вони одержують маленький урожай.

Як не можна поливати кабачки

Поливати кабачки холодною водою. Вона вганяє культуру у стрес і гальмує ріст. Рясно поливати кабачки перед плодоношенням. Сформуються пустоцвіти, кабачки не зав’язуватимуться. Поливати кабачки так, щоб намокало листя. Зайва волога викликає підгнивання.

Оскільки полив є важливою частиною догляду за культурою, саме від нього залежить, чи хворітимуть рослини. Раніше "Телеграф" писав, як правильно поливати огірки, щоб вони не були гіркими та грубими. Також ми писали, як не можна поливати помідори, щоб не втратити врожаю.