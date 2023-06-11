Федосья Колосяниця 11 червня: як у цей день не накликати невдачі та проблеми з грошима

Дізнайтеся, чому 11 червня не стрибали та не вирушали на полювання

Цієї неділі, 11 червня, у православній церкві відзначається пам’ять преподобної Феодосії з Константинополя, відомої в народі як Федосья Колосяниця. Таку назву день отримав через час, коли жито починає формуватися колосся, а в лісах з’являються гриби боровики, які раніше називали колосівниками.

Наші пращури 11 червня влаштовували веселі гуляння. Щобільше, вони намагалися цього дня особливо дбати про тварин – годували худобу спеченим хлібом, вірячи в те, що це дасть їм здоров’я.

У цей день також приступали до певних сільськогосподарських робіт: проводили посів бобів та гречки. Федосья Колосяниця вважалася покровителькою цих справ, і тому її також прозвали "гречаницею".

Що не можна робити 11 червня

Братися за нові справи — виникнуть фінансові проблеми та неприємності в особистому житті.

Стрибати і бігати — можуть навалитися біди.

Вплутуватися у сварку — вона затягнеться, стосунки назавжди розладнаються.

Вирушати на полювання — чекає невдача.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.