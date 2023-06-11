Собор всіх святих 11 червня: що категорично не можна робити цього дня
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На цей день також припадає святкування ікони Богородиці "Непорушна стіна"
Кожен день християни присвячують час згадці одного чи кількох святих. Однак є один особливий день у році, коли всі угодники Божі набувають особливого шанування. Цей день відомий як Собор усіх святих і відзначається він завжди наступної неділі після Дня Святої Трійці.
2023 року День усіх святих випав на 11 червня. Цього дня у храмах відбуваються святкові богослужіння на честь усіх послідовників православної віри, які присвятили своє життя Богові. Наступного дня після Собору починається Петрів піст.
Віряни можуть відвідати церкву і помолитися, попросити зцілення душі і тіла, здоров’я та допомоги у своїх справах. Також на Собор усіх святих 2023 припадає святкування ікони Богородиці "Непорушна Стіна".
Що не можна робити у День усіх святих 2023
- Сваритись — затягнеться на невизначений час.
- Починати нові справи — у них успіху не буде.
- Вирушати в дорогу — можуть бути невдачі та аварії.
- Сумувати і тужити — до сумного життя.
Окрім Дня всіх святих 11 червня відзначається народне свято Федосья Колосяниця. Ця подія також має свої заборони, які люди дотримувалися за старих часів.