Собор всіх святих 11 червня: що категорично не можна робити цього дня

На цей день також припадає святкування ікони Богородиці "Непорушна стіна"

Кожен день християни присвячують час згадці одного чи кількох святих. Однак є один особливий день у році, коли всі угодники Божі набувають особливого шанування. Цей день відомий як Собор усіх святих і відзначається він завжди наступної неділі після Дня Святої Трійці.

2023 року День усіх святих випав на 11 червня. Цього дня у храмах відбуваються святкові богослужіння на честь усіх послідовників православної віри, які присвятили своє життя Богові. Наступного дня після Собору починається Петрів піст.

Віряни можуть відвідати церкву і помолитися, попросити зцілення душі і тіла, здоров’я та допомоги у своїх справах. Також на Собор усіх святих 2023 припадає святкування ікони Богородиці "Непорушна Стіна".

До ікони Божої Матері "Непорушна Стіна" вірянам радять звертатися з молитвами

Що не можна робити у День усіх святих 2023

Сваритись — затягнеться на невизначений час.

Починати нові справи — у них успіху не буде.

Вирушати в дорогу — можуть бути невдачі та аварії.

Сумувати і тужити — до сумного життя.

Окрім Дня всіх святих 11 червня відзначається народне свято Федосья Колосяниця. Ця подія також має свої заборони, які люди дотримувалися за старих часів.